A Firenze e all' Autodromo del Mugello la celebre Gumball3000 | oltre 100 supercars con alla guida cantanti attori e personaggi dello spettacolo

Motori, musica, moda e cultura. Benvenuti alla Gumball 3000, la corsa più pazza del mondo con protagoniste super cars spettacolari con alla guida attori, cantanti, personaggi dello spettacolo o businessman super appassionati farà tappa a Firenze e al Mugello Circuit quale unica tappa italiana. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: firenze - autodromo

Supercar e star internazionali: la Gumball 3000 arriva a Firenze e al Mugello Circuit - Il 23 e 24 settembre la celebre corsa farà tappa in Toscana con oltre 100 bolidi e un parterre di artisti, influencer e sportivi. Si legge su intoscana.it

