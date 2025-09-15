aea aircraft engineering academy ha inaugurato il nuovo anno accademico

Lunedì 15 settembre, l’Accademia di Formazione Aeronautica A.E.A. (Aircraft Engineering Academy), fondata nel 2018 da SEAS e con sede ad Azzano San Paolo, ha inaugurato il nuovo anno accademico a cui sono iscritti 111 studenti, tutti in possesso di diploma di scuola media superiore e con un background formativo eterogeneo, provenienti da 13 regioni italiane. Un numero record di allievi, distribuiti in 6 corsi, tre del primo anno e tre del secondo. Ogni corso prende la denominazione di un componente aeronautico: Boogies – Canard – Delta – Engine- Flap e Glider. Si tratta del percorso propedeutico al biennio successivo che, come nel caso degli allievi del corso Alocrom assunti da SEAS dal mese di giugno 2025, avvia all’esperienza pratica e retribuita all’interno degli hangar che permette di conseguire la licenza di tecnico manutentore aeronautico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

