a doha il mondo arabo islamico prepara la risposta a israele

Leader e ministri da tutto il mondo arabo e islamico si sono riuniti lunedì in Qatar per un vertice straordinario della Lega Araba e dell’Organizzazione della Cooperazione Islamica (OIC), convocato dopo l’attacco israeliano a Doha che martedì scorso ha ucciso cinque membri di Hamas e un ufficiale della sicurezza qatariota, colpendo a pochi metri dal team negoziale che stava valutando una proposta statunitense di cessate il fuoco a Gaza. Le parole dell’Emiro L’emiro Tamim bin Hamad Al Thani ha aperto i lavori con un attacco diretto al premier israeliano: “Netanyahu sogna che la regione araba diventi una sfera di influenza israeliana, ed è un’illusione pericolosa”. 🔗 Leggi su Formiche.net

