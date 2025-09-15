A ChorusLife un David di 635.000 mattoncini Lego | è anteprima mondiale
LA FIERA. Il 20 e 21 settembre la nona edizione di Mab, la rassegna che richiama migliaia di visitatori da tutta Italia con aree gioco, laboratori, il mosaico del Guinness World Record 2023 e il debutto degli scacchi giganti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: choruslife - david
A ChorusLife un David di 635.000 mattoncini Lego (e più di 3000 ore di lavoro) - facebook.com Vai su Facebook
A ChorusLife un David di 635.000 mattoncini Lego: è anteprima mondiale.
A ChorusLife un David di 635.000 mattoncini Lego: è anteprima mondiale - Numeri di un’opera monumentale, in anteprima mondiale a Choruslife: è il David di Michelangelo in mattoncini Lego, attrazione principale di ... Secondo ecodibergamo.it
Quel David di mattoncini. E 450 chili di Lego per tutti - Spazio per la creatività nelle “piscine“ riempite di pezzi e in 200 postazioni. Da ilgiorno.it