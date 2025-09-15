A che punto è l’alleanza Leonardo-Airbus-Thales sui satelliti? I dettagli

La possibile alleanza spaziale tra Airbus, Thales e Leonardo potrebbe essere vicina a diventare realtà. A confermarlo è Michael Schoellhorn, ceo di Airbus Defence and Space, in un’intervista al Corriere della Sera: “Queste operazioni richiedono sempre due momenti. Il primo è la firma (di un accordo, ndr.), l’impegno a unire le forze; poi vi è la fase che porta alla vera chiusura dell’accordo. In questo caso, penso che la firma potrebbe avere luogo nel 2025”. Le trattative, avviate a metà 2024, potrebbero dunque giungere a conclusione entro la fine dell’anno. Secondo quanto riportato dai media francesi, i dirigenti delle tre aziende hanno pianificato incontri specifici per definire la valorizzazione delle rispettive attività, anche se, al momento, “nessun accordo è stato trovato a questo stadio. 🔗 Leggi su Formiche.net

