A Celleno trenta artisti di strada animano le vie del centro storico

Viterbotoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La magia del circo contemporaneo incanta Celleno dal 18 al 21 settembre con “Teverina buskers festival”, il festival internazionale degli artisti di strada.Quattro giorni di magia e intrattenimento con quaranta appuntamenti allestiti in sette postazioni, dove si alternano ben trenta artisti, tra. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: celleno - trenta

celleno trenta artisti stradaLAZIO | Teverina Buskers, nel borgo fantasma di Celleno decima edizione del Festival Internazionale di Artisti di Strada - LAZIO | Teverina Buskers, nel borgo fantasma di Celleno decima edizione del Festival Internazionale di Artisti di Strada ... Riporta turismoitalianews.it

Artisti di strada, niente Fori Imperiali: scatta un nuovo divieto - Perché il divieto, deliberato dalla giunta di Lorenza Bonaccorsi, è ... Scrive romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Celleno Trenta Artisti Strada