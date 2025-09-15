A 14 anni guida il Suv di mamma e investe un 70enne in scooter mandandolo all' ospedale

Una bravata che poteva trasformarsi in tragedia. Nel pomeriggio di sabato 13 settembre a Seveso un ragazzino di 14 anni di origini marocchine, residente a Bollate, nell’hinterland milanese, ha preso di nascosto il Suv Land Rover della madre – parcheggiato in via San Michele del Carso – e ha. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

