A 14 anni guida il Suv di mamma e investe un 70enne in scooter mandandolo all' ospedale

Una bravata che poteva trasformarsi in tragedia. Nel pomeriggio di sabato 13 settembre a Seveso un ragazzino di 14 anni di origini marocchine, residente a Bollate, nell’hinterland milanese, ha preso di nascosto il Suv Land Rover della madre – parcheggiato in via San Michele del Carso – e ha. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: anni - guida

«Guida autorevole per 36 anni», in pensione il poliziotto "gentile" Massimo Masiero

Fermati a Milano i 4 minorenni che hanno investito e ucciso Cecilia De Astis: alla guida un 13enne, gli altri hanno 11 e 12 anni

Addio a padre Pieroni, 60 anni a servizio della fede e dei giovani. “Una guida luminosa”

Giulio Lonzi per la Guida Italia del Tartufo Due anni fa ho avuto l’onore di contribuire alla Guida “Italia del Tartufo”, selezionando con cura le 10 migliori ricette al tartufo d’Italia. Un lavoro che mi ha portato a viaggiare da nord a sud, distinguendo le ricchez - facebook.com Vai su Facebook

Dopo oltre 16 anni, Greenpeace Italia cambia guida: Chiara Campione è la nuova direttora esecutiva. Un passaggio di testimone in un momento cruciale per ambiente, diritti e futuro. Buon lavoro da tutta Greenpeace! - X Vai su X

Ragazzino di 14 anni guida il suv della madre e travolge un uomo in scooter: l'incidente; A 14 anni guida il Suv di mamma e investe un 70enne in scooter mandandolo all'ospedale; Ragazzino di 14 anni guida il suv della madre e travolge un uomo in scooter: l'incidente.

Ragazzino di 14 anni guida il suv della madre e travolge un uomo in scooter: l'incidente - Prende le chiavi della sua auto e, nonostante l''età e la consequente mancanza di patente, si mette alla guida: finendo per investire u ... Riporta milanotoday.it

Ragazzino di 14 anni prende il Suv della madre, travolge un motociclista e sbatte contro un’auto parcheggiata - Un 14enne lo scorso sabato 13 settembre a Seveso (Monza) ha preso di nascosto il Suv della madre e ha travolto un motociclista ... Scrive fanpage.it