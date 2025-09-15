4 partite dell’Inter in un giorno | succederà mercoledì

Mercoledì 17 settembre l’ Inter . si fa in quattro. Non solo per l’impegno, ma perché quattro formazioni nerazzurre saranno impegnate in altrettante differenti gare tra Olanda, Scozia e Italia. A scendere in campo saranno infatti la Prima Squadra con l’ Ajax in Champions League, ma anche la squadra Women per affrontare il ritorno di Women’s Europa Cup sul terreno delle scozzesi dell’Hibernian, l’ Under 23 sul campo della Virtus Verona per il recupero del terzo turno di campionato e la Primavera alle 15 in Uefa Youth League. In quest’ultimo caso, la competizione ricalcherà quella della fase a girone della Champions League con la disputa di sei gare e la qualificazione delle prime ventidue squadre. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

