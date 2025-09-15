320mila euro a partita | il vero problema del mercato della Roma
In casa Roma, c’è un problema che ha un nome e cognome ben preciso: i Friedkin negli ultimi tre anni ha sperperato 320mila euro a partita. All’ora di pranzo, ieri la Roma ha perso la sua prima partita da quando è arrivato Gian Piero Gasperini. Una sconfitta, quella contro il Torino per 0-1, che fa male considerando anche la vicinanza al derby contro la Lazio. La partita più sentita nella Capitale si giocherà domenica alle 12:30. Il clima sarà dunque infuocato sia in campo sia a livello meteorologico. A rendere molto sentita la sfida sia da una parte sia dall’altra sono stati i relativi ultimi risultati. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: 320mila - euro
Alluvione di marzo, sbloccati 320mila euro: pulizia e opere di sicurezza
Progetto 'Sport Illumina', 320mila euro per realizzare spazi modulari e inclusivi
Picchiava e costringeva l’ex moglie a fare sesso con sconosciuti: la dovrà risarcire con 320mila euro
L’intervento, del valore complessivo di 320mila euro, di cui , prevede il rifacimento della pavimentazione, la regimazione delle acque meteoriche e l’installazione di arredi e segnaletica in piazza Turati - X Vai su X
L'ha picchiata e costretta per anni ad avere rapporti sessuali con sconosciuti, condannato a risarcire l'ex moglie con 320mila euro dal tribunale civile per le violenze inflittele. L'uomo era stato già condannato in precedenza a due anni e mezzo per maltrattamen Vai su Facebook
Impianto luce al campo di rugby, aggiudicati i lavori da 320mila euro; Il ritorno di fiamma del Totocalcio. Pesarese fa un 13 da 320mila euro; “Nessuno si salva da solo”, cresce la schiera dei donatori: sostegno a 270 famiglie.