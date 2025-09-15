In casa Roma, c’è un problema che ha un nome e cognome ben preciso: i Friedkin negli ultimi tre anni ha sperperato 320mila euro a partita. All’ora di pranzo, ieri la Roma ha perso la sua prima partita da quando è arrivato Gian Piero Gasperini. Una sconfitta, quella contro il Torino per 0-1, che fa male considerando anche la vicinanza al derby contro la Lazio. La partita più sentita nella Capitale si giocherà domenica alle 12:30. Il clima sarà dunque infuocato sia in campo sia a livello meteorologico. A rendere molto sentita la sfida sia da una parte sia dall’altra sono stati i relativi ultimi risultati. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - 320mila euro a partita: il vero problema del mercato della Roma