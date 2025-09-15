16enne trovato morto in una piscina la fuga dalla lezione al centro per disabili | la tragedia in una villa a Verona

Un ragazzo di 16 anni è annegato nella piscina di una villetta privata di via San Marco, in Borgo Milano, a Verona, nel primo pomeriggio di lunedì 15 settembre. Il ragazzo, affetto da una grave forma di autismo, si sarebbe allontanato dal vicino centro professionale dove studiava e si sarebbe introdotto nella proprietà, per poi annegare nella piscina esterna alla casa. Il 16enne proveniva dal centro “Don Calabria”. Quando è stato scoperto il corpo, per il ragazzino, di origine cingalese, non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che stanno facendo i rilievi nell’attesa del nulla osta da parte del magistrato per la rimozione della salma. 🔗 Leggi su Open.online