16enne trovato morto in una piscina la fuga dalla lezione al centro per disabili | la tragedia in una villa a Verona
Un ragazzo di 16 anni è annegato nella piscina di una villetta privata di via San Marco, in Borgo Milano, a Verona, nel primo pomeriggio di lunedì 15 settembre. Il ragazzo, affetto da una grave forma di autismo, si sarebbe allontanato dal vicino centro professionale dove studiava e si sarebbe introdotto nella proprietà, per poi annegare nella piscina esterna alla casa. Il 16enne proveniva dal centro “Don Calabria”. Quando è stato scoperto il corpo, per il ragazzino, di origine cingalese, non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che stanno facendo i rilievi nell’attesa del nulla osta da parte del magistrato per la rimozione della salma. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: 16enne - trovato
Dramma nel Sannio: 16enne trovato morto in casa
Ieri in Campania: 16enne trovato morto nel suo letto. Schianto fatale nell’Avellinese, donna perde la vita
Trovato il corpo del 16enne disperso nel Po
Nuova svolta nel caso di Manuela Murgia: trovato Dna maschile sui vestiti della 16enne uccisa nel ’95 Gli accertamenti sui vestiti di Manuela Murgia, la 16enne trovata morta nel 1995 a Cagliari, hanno rilevato Dna maschile su jeans, giubbotto e intimo. L’ex fi - facebook.com Vai su Facebook
Verona, 16enne annega in una piscina privata: era affetto da una grave forma di autismo - Il giovane, che seguiva un corso di sostegno e di formazione professionale all'istituto Don Calabria, si era allontanato autonomamente ... Lo riporta rainews.it
Si allontana da un'attività scolastica: 16enne con autismo annega in una piscina privata - Un ragazzo 16enne è annegato in una piscina all’interno di una proprietà privata, nelle vicinanze dello stadio Bentegodi. msn.com scrive