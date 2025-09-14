Il ritorno del grunge | quando il make up racconta chi siamo

Life&People.it L’autunno è la stagione della metamorfosi. I colori si fanno più cupi, l’aria s’impregna di nostalgia e i ritmi cambiano. Tra foglie che cadono e rientri in ufficio, anche la trousse si trasforma e il make up grunge fa il suo ritorno, imponendo un’estetica che è molto più di una tendenza: è un’attitudine. Il minimalismo etereo dell’estate si fa da parte, facendo spazio a contrasti, texture vissute e pigmenti scuri. In questo scenario permeato di poesia urbana e crepuscolare, le labbra si fanno protagoniste con rossetti color prugna, bordeaux e rossi intensi, mentre lo sguardo s’intensifica grazie a smokey eyes sbavati; marroni scuri, neri profusi e sfumature borgogna evocano un’ombra emotiva, a tratti letteraria. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it