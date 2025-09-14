AIK-Brommapojkarna lunedì 15 settembre 2025 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
Giornata numero 23 di Allsvenskan in cui l’AIK di Thomassen riceve il Brommapojkarna nel posticipo del lunedì. Gli Gnaget vengono da 3 vittorie consecutive tra campionato e coppa e sono attualmente al terzo posto in classifica, ancora imbattuti in casa e con la terza miglior difesa del torneo. Una stagione senza dubbio positiva con il tecnico faroese che si conferma in rampa di lancio . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
