L’autunno food in Monferrato | caliici di poesia

Life&People.it Vellutate pennellate di rosso porpora tingono le colline, l’aria si fa più fresca e il profumo della terra bagnata si mescola a quello del mosto in fermento. Benvenuti nel Monferrato, dove l’autunno non è solo una stagione, ma un’opera d’arte liquida e sensoriale. Il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, vero custode di questa bellezza, apre le porte ad un calendario di eventi food dedicati all’autunno 2025 che trasformano il paesaggio in un palcoscenico di gusto e cultura. È un invito a esplorare l’anima di un territorio, sorso dopo sorso, boccone dopo boccone. La Douja d’Or: Il cuore pulsante del gusto. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it