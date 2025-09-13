L’agricoltura e la sua eccellenza in Campania | due giorni a Palazzo Reale a Napoli.

Il 17 e 18 settembre il Palazzo Reale di Napoli diventa cornice di “Campania Mater”, una due giorni interamente dedicata all’agricoltura e alle eccellenze agroalimentari della Campania. Promosso dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, l’evento sarà inaugurato dal Presidente Vincenzo De Luca e si configura come una vera e propria maratona di confronto: tre convegni e nove . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

