L’agricoltura e la sua eccellenza in Campania | due giorni a Palazzo Reale a Napoli
Il 17 e 18 settembre il Palazzo Reale di Napoli diventa cornice di “Campania Mater”, una due giorni interamente dedicata all’agricoltura e alle eccellenze agroalimentari della Campania. Promosso dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, l’evento sarà inaugurato dal Presidente Vincenzo De Luca e si configura come una vera e propria maratona di confronto: tre convegni e nove . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
In questa notizia si parla di: agricoltura - eccellenza
L’agricoltura e la sua eccellenza in Campania: due giorni a Palazzo Reale a Napoli
Un bel sabato mattina all’insegna di una grande eccellenza bresciana, lombarda e italiana: l’agricoltura! Oggi a Orzinuovi per l’inaugurazione della 77esima Fiera che ogni anno richiama decine di migliaia di visitatori grazie ad un settore che sa tenere insiem - facebook.com Vai su Facebook
L’agricoltura e la sua eccellenza in Campania | due giorni a Palazzo Reale a Napoli.