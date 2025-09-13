Simona Rabbi ha 64 anni ed è amante dei viaggi, di cui uno in Kenya c he le è rimasto nel cuore. Nata e cresciuta a Fano, figlia di padre romano e madre tedesca, racconta spesso con orgoglio le sue radici marchigiane: «È la mia città natale, le mie radici non si spezzeranno mai. Ho girato il mondo, ma sono sempre tornata». Un legame forte, che non le ha impedito di lasciarsi conquistare dall’Africa e di trovare, proprio lì, un nuovo amore. La sua storia con Jonathan, un uomo keniota molto più giovane di lei, è cominciata quasi per caso. Simona, poliglotta fin dall’infanzia e con alle spalle una lunga carriera nel turismo, si trovava in Kenya per lavoro. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

Chi è Simona Rabbi, la 64 enne che si innamora in Kenya e cambia vita?