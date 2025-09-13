Chi è Carolina Rey? Biografia, carriera e vita privata della conduttrice e attrice italiana

Carolina Rey è una cantante, attrice e conduttrice televisiva: scopriamo assieme la sua carriera tra cinema, fiction, teatro e tv. Conduttrice televisiva e radiofonica, attrice e cantante, Carolina Rey ha saputo costruire una carriera poliedrica, muovendosi con disinvoltura tra tv, cinema, teatro, musica e persino radio. Nata a Roma il 7 ottobre 1991, Carolina Rey ha mostrato fin da bambina una spiccata inclinazione per l’arte. A soli dodici anni debutta a teatro con Romeo e Giulietta e poco dopo prende parte al musical Jesus Christ Superstar. Sempre in giovanissima età entra nel prestigioso coro di voci bianche dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dove rimane per quattro anni, un’esperienza fondamentale per la sua formazione musicale. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

