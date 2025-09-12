Il 9 settembre, non a caso il nono giorno del nono mese dell’anno, si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale sulla sindrome feto-alcolica (Fas) e i disordini dello spettro feto-alcolico (Fasd). Una ricorrenza scelta per ricordare la durata media della gravidanza – nove mesi – e per ribadire un messaggio chiaro: anche un solo bicchiere di alcolici in gravidanza può compromettere la salute del bambino. “Se aspetti un bambino non rischiare”, ha dichiarato l’ Istituto superiore di sanità (Iss), che ha diffuso materiale informativo rivolto soprattutto ai giovani e alle coppie in età fertile. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Sindrome feto-alcolica, l’Iss avverte: “Può bastare un solo bicchiere per scatenarla”