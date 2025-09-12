Scopri chi è Michele Morselli: manager immobiliare ed erede dello stilista Giorgio Armani. Famiglia, carriera e vita privata La recente scomparsa di Giorgio Armani ha lasciato un grande vuoto nei famigliari e in chi lo conosceva e ci lavorava insieme. Dietro il successo di un impero di stile, però, ci sono spesso figure meno conosciute, capaci di gestire con competenza e discrezione l’operato quotidiano. Oltre il compagno di vita Leo Dell’Orco, c’è la figura di Michele Morselli, nome emerso di recente in relazione all’eredità dello stilista. Morselli, classe 1983, è da anni un punto di riferimento nella gestione del patrimonio immobiliare e aziendale legato a Giorgio Armani. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

Oltre i beni, un legame: chi è Michele Morselli nel mondo Armani?