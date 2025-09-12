Gaia Sabbatini agli hater | Corro e mi pagano come i calciatori Tu che ca**o fai?

«A volte mi chiedono: “ma tu che lavoro fai?” e io rispondo che sono un’ atleta delle Fiamme Azzurre. E loro: “sì ok, ma nella vita che fai?”. Il mio lavoro è correre ». Con queste parole Gaia Sabbatini, mezzofondista italiana specializzata nei 1500 metri, ha replicato a chi mette in dubbio la dignità professionale degli sport individuali. Nel video, caricato poche ore prima di partire per i Mondiali di atletica a Tokyo (13-21 settembre 2025), l’atleta ha ricordato che riceve uno stipendio come dipendente del gruppo sportivo della Polizia Penitenziaria: «Io corro, vengo pagata per correre, per allenarmi, per gareggiare, per performare: è esattamente quello che fa un calciatore». 🔗 Leggi su News.robadadonne.it © News.robadadonne.it - Gaia Sabbatini agli hater: «Corro e mi pagano, come i calciatori. Tu che ca**o fai?»

