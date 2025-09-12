E’ scomparso Francesco Trapani Ceo di Bulgari | chi raccoglierà l’eredità?

Si è spento nella sua abitazione a Roma, all’età di 68 anni, Francesco Trapani, ex amministratore delegato di Bulgari e protagonista indiscusso della trasformazione della maison italiana in un gigante globale del lusso. Da tempo combatteva contro una malattia, che aveva deciso di affrontare con riserbo, circondato solo dall’affetto della sua famiglia. Trapani guidò Bulgari per oltre trent’anni, entrando giovanissimo nell’azienda di famiglia e trasformandola da realtà artigianale in marchio di portata internazionale. Sotto la sua guida, la maison non si limitò solo ai gioielli: ampliò orologi, pelletteria, profumi e persino l’ospitalità di lusso, con l’apertura dei Bulgari Hotels & Resorts. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv © Nonsolo.tv - E’ scomparso Francesco Trapani, Ceo di Bulgari: chi raccoglierà l’eredità?

