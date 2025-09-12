È normale avere leggere perdite marroni dopo i rapporti?
Salve dottore, ho 31 anni e da qualche mese, dopo i rapporti, noto perdite marroni leggere per 1-2 giorni. Il pap test è negativo e l’ecografia non mostra polipi. Può essere dovuto a fragilità del collo uterino o a cause ormonali? Grazie mille per la risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
In questa notizia si parla di: normale - avere
“È normale avere leggere perdite marroni dopo i rapporti?”
Uomini e Donne, la dolorosa confessione di un'ex tronista: "È orrendo! Non riesco più ad avere una vita normale"
“Ho dato la colpa al lavoro, sono incollata al pc tutto il giorno e pensavo fosse normale avere male all’occhio. Poi lo choc: era il sintomo della sclerosi multipla”. La storia di Amanda
È normale avere paura delle sanzioni privacy: nessuno vuole problemi legali. Ma rinunciare a un censimento dettagliato e completo per questo motivo è un errore. Scorri le slide. Ti spiego perché non corri rischi con Realmaps. #Realmaps #InnovazioneImmo - facebook.com Vai su Facebook
? #Milan, Massimiliano #Allegri: “È normale avere pressione, sono l'allenatore del Milan. Noi dobbiamo vincere partite, il resto sono chiacchiere. la cosa più importante da fare è che io e i giocatori lavoriamo per il club e non per noi stessi.”? #MilanBolog - X Vai su X
Libri da leggere: oltre 200 consigli per l’estate 2022; Come Leggere un Libro a Settimana; Queste sono le auto di piccole dimensioni con molti CV.