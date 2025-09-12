Dal core alle tendenze a tema food | gli stili di arredo virali su Tik Tok da evitare

Life&People.it Se da un lato Tik Tok si è affermato come una delle più influenti fonti di ispirazione nel settore dell’arredamento, dall’altro ha altresì contribuito alla diffusione di tendenze spesso inefficaci, sconsigliate anche dai più rinomati interior designer. La piattaforma social più amata dalla Gen Z, con la sua rapidità di diffusione dei contenuti, non solo ha rivoluzionato il modo di concepire l’ambiente domestico ma ha dato vita ad un vero e proprio fenomeno di share culturale. Tali trend, però, si rivelano spesso effimeri, poiché tengono in considerazione esclusivamente il basso costo, mettendo in secondo piano la funzionalità o la qualità a lungo termine dei prodotti. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

In questa notizia si parla di: core - tendenze

Dal “core” alle tendenze a tema food: gli stili di arredo virali su Tik Tok da evitare

Una nuova collaborazione nel segno del Fisherman Core, il nuovo trend che sta imperversando nella moda maschile di mezza stagione ispirato al mondo della pesca. Sebago insieme a St. Johns hanno presentato, infatti, una piccola collezione di profumazio - facebook.com Vai su Facebook

Secondo gli interior designer, queste sono le tendenze TikTok da evitare dentro casa; 2025 predictions: quali saranno le tendenze tra moda, design e A.I.; Quali saranno le tendenze per il 2025? Scoprile con il report di Pinterest Predicts.

Turismo enogastronomico: le nuove tendenze food tra tradizione e novità - Forse con le feste appena trascorse non siete ancora pronti a sentir parlare di cibo, ma queste tendenze del food è meglio conoscerle subito perché andranno a ispirare tanti viaggi nel 2025 appena ... Segnala siviaggia.it

Dal party a tema Bridgerton al mango float, ecco i food trend dell'estate - Dalla festa del tè a tema Bridgerton a un dolce a base di mango, color arancione sgargiante. Da grazia.it