Collezionare gioielli | classici senza tempo e pezzi contemporanei
Life&People.it In un’epoca di consumo usa e getta, c’è una pratica che resiste al tempo, riflettendo una ricerca di qualità, artigianalità e significato. Unisce il pragmatismo di l’acquisto all’aspirazione di un investimento nel proprio stile; una pratica che offre spunti che spaziano dal lusso discreto all’espressione creativa, attraendo un pubblico che ricerca qualità, narrazione e valore a lungo termine. È un modo per celebrare la propria storia, per vestire i propri ricordi e per lasciare un’eredità che si misura in carati, ed in emozioni: l ‘arte di collezionare gioielli. Spesso ci si chiede perché farlo, e la risposta va oltre il loro valore economico; ogni pezzo è un capitolo di un racconto personale, una narrazione che si arricchisce nel tempo. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
In questa notizia si parla di: collezionare - gioielli
Collezionare gioielli: dai classici senza tempo ai pezzi contemporanei
Collezionare gioielli: classici senza tempo e pezzi contemporanei
Colori pop e simboli da collezionare. Charm che parlano di te. Libertà. Sostenibilità. Unicità. DoDo da mixare, da indossare, da raccontare. Solo da Corvino gioielli – Piazza Rossetti, Vasto. #DoDoJewels #CorvinoJewels #boldstacking #emotionjewels #sust - facebook.com Vai su Facebook
6 gioielli iconici e senza tempo; Gioielli Emporio Armani - collezione dettagliata Autunno/Inverno 2025; | Fashion & Lifestyle | Luxury & Food | Travel & Car | Music.
Gioielli: i "must have" classici e dal design senza tempo - Gioielli dalle linee sinuose e dal design minimal, senza tempo, da regalarsi e regalare a chi si ama. Secondo tgcom24.mediaset.it
APM Monaco rende l'Automne più piacevole con gioielli custodi del bagliore del mare, per chi non vuole lasciar andare l'estate - «La collezione Automne rappresenta il nostro modo di raccontare l’autunno attraverso la lente del Mediterraneo», spiega Kika Prette, Direttrice Creativa di APM Monaco ... Si legge su vogue.it