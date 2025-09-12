Bradisismo | la sismicità delle prossime ora ci fornirà un quadro più completo
Due eventi sismici sono stati rilevati nel pomeriggio, il primo alle 16:42 è stato caratterizzato da una rapida successione di eventi, almeno 5 (ho avuto il dubbio che potesse non essere un evento sismico ma è stato registrato da troppe stazioni per essere un disturbo di origine antropica). Il secondo alle 18.00. Il sistema Gossip .
I**L BRADISISMO COMINCIA A RIVELARE I SUOI SEGRETI... ** Nell'immagine vedete la localizzazioni dei terremoti contenuti nel nuovo catalogo sismico, in alta definizione, pubblicato sulla rivista scientifica **Science,** nell'ambito dello studio ''*A clearer vie