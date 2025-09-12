100 anni fa nasceva il prof Giovan Giacomo Giordano | la scienza al servizio della vita umana
Nel 1984, durante un’assemblea sindacale che avrebbe segnato una svolta nella lotta per la salute dei lavoratori, venne presentato il professor Giovan Giacomo Giordano. Da quel momento, la sua voce autorevole e la sua instancabile dedizione alla verità scientifica si unirono alla battaglia contro l’amianto, trasformandola in una vera e propria battaglia di civiltà. Una . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
In questa notizia si parla di: anni - nasceva
Cento anni fa nasceva Mario Giacomelli, il fotografo dei pensieri
Pirandello nasceva 158 anni fa: al Circolo Empedocleo lo spettacolo che celebra l’anniversario
Settant'anni fa nasceva 'Capobianco trattori', la visione imprenditoriale che ha segnato l'evoluzione nella terra granaio d'Italia
Il 16 settembre di cento anni fa nasceva B.B. King, il re del blues - X Vai su X
Il 16 settembre 1925, 100 anni fa, nasceva B.B.King! Il Re! Oggi festa grande per il Blues! https://www.youtube.com/watch?v=4fk2prKnYnI #blues #bluesfestival #sanseverinoblues #marche #BBKing - facebook.com Vai su Facebook
Cento anni fa nasceva B.B. King: la storia del re del blues; Cento anni fa nasceva B.B. King: la storia del re del blues; Carlo Rambaldi, 100 anni fa nasceva il papà di E.T..
B.B. King nasceva 100 anni fa: contadino nei campi di cotone, perché la sua chitarra si chiamava Lucille, i 15 figli, 7 segreti - a Itta Bena, nello stato del Mississippi, nasceva il leggendario chitarrista B. Come scrive corriere.it
100 anni fa nasceva B.B. King, la leggenda del Blues - Si è spento alla soglia dei novanta, a maggio del 2015, dopo una vita passata a suonare, girando sul bus, alla vecchia maniera per circa 60 ann ... Lo riporta msn.com