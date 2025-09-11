Trovato morto in casa Paul Baccaglini ex Iena ed ex presidente del Palermo Aveva 41 anni

News.robadadonne.it | 11 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paul Baccaglini è stato trovato morto a 41 anni nella sua casa di Segrate, alle porte di Milano, dalla compagna. Le cause del decesso non sono ancora state chiarite: al vaglio degli inquirenti anche l’ipotesi del suicidio, ma sarà l’autopsia a stabilire cosa sia accaduto. Chi era Paul Baccaglini. Nato a Chicago da padre statunitense e madre italiana, era cresciuto a Padova. Da giovane aveva tentato la carriera sportiva come cestista, arrivando fino alla Serie B, prima di dedicarsi al mondo dello spettacolo. Dopo l’esperienza in radio a RTL 102.5, era approdato a Le Iene, dove si era fatto notare come inviato incalzante e riconoscibile per i numerosi tatuaggi. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it

trovato morto in casa paul baccaglini ex iena ed ex presidente del palermo aveva 41 anni

© News.robadadonne.it - Trovato morto in casa Paul Baccaglini, ex Iena ed ex presidente del Palermo. Aveva 41 anni

In questa notizia si parla di: trovato - morto

Lutto nel mondo della musica, trovato morto in casa: cosa è successo

Il bimbo annegato in piscina e il bagnino indagato trovato morto: la ricostruzione della doppia tragedia

Era in pensione, ma voleva lavorare: trovato morto dal proprietario. “A 66 anni era in prova”

L’ex “Iena” Paul Baccaglini trovato morto in casa a Segrate: aveva 41 anni; L'ex inviato de Le Iene Paul Baccaglini trovato morto in casa dalla compagna; Milano, l’ex iena Paul Baccaglini trovato morto in casa: si ipotizza il suicidio.

trovato morto casa paulL'ex inviato de Le Iene Paul Baccaglini trovato morto in casa dalla compagna - Dopo l'esperienza televisiva, l'imprenditore 41enne era stato per alcuni mesi presidente del Palermo. today.it scrive

trovato morto casa paulPaul Baccaglini: chi è e come è morto l’ex inviato delle Iene/ Trovato senza vita in casa dalla compagna - Tutto su Paul Baccaglini, l'ex inviato delle Iene trovato senza vita in casa dalla compagna. Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Trovato Morto Casa Paul