trovato morto in casa paul baccaglini ex iena ed ex presidente del palermo aveva 41 anni

Paul Baccaglini è stato trovato morto a 41 anni nella sua casa di Segrate, alle porte di Milano, dalla compagna. Le cause del decesso non sono ancora state chiarite: al vaglio degli inquirenti anche l’ipotesi del suicidio, ma sarà l’autopsia a stabilire cosa sia accaduto. Chi era Paul Baccaglini. Nato a Chicago da padre statunitense e madre italiana, era cresciuto a Padova. Da giovane aveva tentato la carriera sportiva come cestista, arrivando fino alla Serie B, prima di dedicarsi al mondo dello spettacolo. Dopo l’esperienza in radio a RTL 102.5, era approdato a Le Iene, dove si era fatto notare come inviato incalzante e riconoscibile per i numerosi tatuaggi. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it

