Napoli e Santa Patrizia tra mito devozione e identità

Chi era Santa Patrizia, la “santa giovane” di Napoli? Tra sangue miracoloso, manna che trasuda e devozione delle “zite”, la sua storia affascina ancora oggi. Testimonianze e leggende raccontano come mito e fede si intrecciano nell’anima napoletana. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it © Lifeandnews.it - Napoli e Santa Patrizia tra mito, devozione e identità

In questa notizia si parla di: napoli - santa

Dracula sepolto a Napoli? La tomba di Vlad l'impalatore "scoperta a Santa Maria la Nova"

Napoli, Sos antica chiesa Santa Maria del Pianto: “Ancora calcinacci giù, intervenire per rischio crollo”

Napoli, colpi di pistola al Pallonetto di Santa Lucia: arrestato 23enne per intimidazione mafiosa

Prossimamente vi racconto la Storia della Chiesa di Santa Luciella e del Teschio con le orecchie #vadoanapoli #napoli #chiesa #chiesadisantaluciella - facebook.com Vai su Facebook

Le origini di Napoli a Geo; Vedi Napoli Sacra e Misteriosa ... e poi torni; Sirene, permanenza di un mito tendente alla metamorfosi.

Santa Patrizia, il sangue si è sciolto: oggi migliaia di persone a Napoli per la ricorrenza - Il sangue, che si scioglie anche ogni martedì, è stato esposto in monastero dalle Suore Crocifisse Adoratrici dell'Eucarestia che lo custodiscono: in tantissimi hanno desiderato toccare la reliquia ... Lo riporta ilmattino.it

ScopriNapoli. I luoghi e il culto di Santa Patrizia, patrona della città da quattrocento anni - È considerata una sorta di san Gennaro al femminile, sciogliendosi il suo sangue proprio come quello del vescovo e ... Segnala ilmattino.it