Il riso italiano | un’eccellenza non una comodity

Si è svolto oggi nel Centro Ricerche sul Riso di Castello d’Agogna, in provincia di Pavia, il convegno scientifico “Il riso italiano: un’eccellenza, non una commodity”. Organizzato dall’Ente Nazionale Risi, è un evento che ha celebrato gli 80 anni della varietà Carnaroli, offrendo un momento di confronto su ricerca, nutrizione e valorizzazione del comparto risicolo. Protagonista del convegno è stata la presentazione del progetto “Risegno”, un disegno fatto in campo con piante di riso di diverso colore per festeggiare l’anniversario del Carnaroli. Il tutto è stato accompagnato da un momento di discussione moderato dal direttore generale Roberto Magnaghi, al quale hanno partecipato esperti del settore come Mariangela Rondanelli, dell’Università di Pavia, Attilio Giacosa, del Centro CDS Genova San Benigno, Domenicantonio Galatà, biologo nutrizionista e Filip Haxhari del Centro Ricerche Ente Risi. 🔗 Leggi su Newsagent.it

