Pozzuoli, scuole e parchi chiusi per allerta meteo arancione il 10 e 11 settembre

Il Comune di Pozzuoli ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, dei parchi cittadini, del cimitero comunale e delle aree sgambamento cani per le giornate di mercoledì 10 e giovedì 11 settembre 2025. La decisione arriva a seguito dell’ordinanza sindacale n. 476 del 10 settembre 2025, firmata dal . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it