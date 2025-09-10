Pippo Baudo alla segretaria storica quasi la stessa eredità dei figli Chi è Dina Minna

Martedì 9 settembre, nello studio del notaio Renato Carraffa a Bracciano (Roma), è stato aperto il testamento di Pippo Baudo. A renderlo noto è Il Messaggero, che riferisce come una quota rilevante dell’eredità sia stata destinata non solo ai due figli, Alessandro e Tiziana, ma anche alla storica collaboratrice del conduttore, Dina Minna, al suo fianco per quasi 36 anni. Chi è Dina Minna, l’“angelo custode” di Pippo Baudo. Dina Minna, 54 anni, è stata per quasi 36 anni la segretaria e storica assistente di Pippo Baudo. Entrata giovanissima al suo fianco negli anni Ottanta, ha seguito il conduttore in ogni fase della carriera e poi della vita privata, diventando una presenza discreta ma costante. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it © News.robadadonne.it - Pippo Baudo, alla segretaria storica quasi la stessa eredità dei figli. Chi è Dina Minna

