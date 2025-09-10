E’ scomparso Stefano Benni | i luoghi più amati e immaginati dallo scrittore bolognese

Stefano Benni, scrittore bolognese scomparso il 9 settembre 2025, è stato molto più di un autore: è stato un cartografo dell’immaginazione. Nei suoi libri, infatti, ha saputo unire luoghi reali e concreti – bar, piazze, montagne – a universi surreali popolati da creature impossibili. Ripercorrere i suoi spazi d’ispirazione significa ritrovare le radici della sua satira e della sua fantasia tragicomica. Il primo luogo, non a caso, è Bologna, la città in cui nacque nel 1947 e che rimase per lui un punto fermo. Nei quartieri popolari e nelle osterie si respirava quell’aria di commedia corale che diventerà la cifra del suo esordio, Bar Sport (1976). 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

