Amministrazioni straordinarie società accordo tra Agenzia e Fintecna Spa
L’obiettivo è favorire una gestione più efficiente delle procedure nei processi di liquidazione affidati alla società del gruppo Cassa depositi e prestiti, anche per soddisfare i crediti fiscali. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it
In questa notizia si parla di: amministrazioni - straordinarie
