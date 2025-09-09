“ Medio Oriente ” è una delle espressioni che sentiamo dire molto spesso al telegiornale, oppure quando leggiamo un articolo la vediamo per iscritto, o ancora la ascoltiamo nei dibattiti pubblici e privati che possono riguardare una determinata area del mondo. Si tratta di un’espressione inoffensiva? No: è questo il punto di vista su Medio Oriente che sosteneva la scrittrice e attivista femminista Nawal al-Sa’dawi, la quale ha proposto anche dei modi alternativi per definire alcune zone del mondo, spogliando così il linguaggio della sua valenza coloniale. Medio Oriente: cosa sosteneva Nawal al-Sa’dawi. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it

© News.robadadonne.it - Perché dire Medio Oriente è sbagliato (e cosa dovremmo dire)