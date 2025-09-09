Perché dire Medio Oriente è sbagliato e cosa dovremmo dire
“ Medio Oriente ” è una delle espressioni che sentiamo dire molto spesso al telegiornale, oppure quando leggiamo un articolo la vediamo per iscritto, o ancora la ascoltiamo nei dibattiti pubblici e privati che possono riguardare una determinata area del mondo. Si tratta di un’espressione inoffensiva? No: è questo il punto di vista su Medio Oriente che sosteneva la scrittrice e attivista femminista Nawal al-Sa’dawi, la quale ha proposto anche dei modi alternativi per definire alcune zone del mondo, spogliando così il linguaggio della sua valenza coloniale. Medio Oriente: cosa sosteneva Nawal al-Sa’dawi. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it
In questa notizia si parla di: perch - dire
La segretaria del Pd fischiata alla festa del Fatto perché osa dire che la Russia ha invaso l’Ucraina. Su queste basi è difficile costruire un’alleanza, specie se, il giorno dopo, Conte dice che l’alleanza non c’è. - facebook.com Vai su Facebook
Sul medio oriente anche il confronto oggi è diventato un'eresia - Cronaca di un convegno a Napoli “secretato”: una fotografia utile per smascherare alcuni tic illiberali del pensiero progressista in Italia. Da ilfoglio.it
Medio Oriente, se anche Donald Trump si smarca da Tel Aviv - Violenza chiama violenza da Gaza a Washington e l’instabilità geopolitica in Medio Oriente sta producendo un effetto domino immediato in tutto il mondo tanto da determinare un cambio di strategia ... Scrive ilmattino.it