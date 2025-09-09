la storia di simone camilli giornalista italiano ucciso a gaza nel 2014

Ci sono storie che vale la pena raccontare, persone che meritano di essere ricordate per chi erano e per quello che facevano. Come Simone Camilli, un giornalista, producer e videoreporter al servizio di diverse agenzie internazionali, che all’età di 35 anni per colpa della deflagrazione di un ordigno, morì a Gaza mentre faceva il suo lavoro. Ma chi era Simone Camilli e perché vale la pena riportare alla memoria la sua vita (o farla conoscere per chi non la conoscesse)? Chi era Simone Camilli. Perché questo giovane uomo e giornalista italiano è uno dei tanti che, animato dalla passione, dalla professionalità e dal desiderio ardente di raccontare cosa accade davvero nel Mondo, ha perso la vita proprio nel tentativo di farlo. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it

