Dopo una lunga carriera come attore, autore e regista, Maurizio Casagrande annuncia la nascita di una nuova realtà formativa: La Bottega delle Arti 2.0, una scuola di recitazione concepita come spazio di crescita artistica e personale, aperta a tutti. La sede sarà presso l’Istituto Pontano di Napoli, luogo di tradizione e qualità che offrirà il contesto ideale per . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Il teatro a scuola: a Napoli nasce la “Bottega della Arti 2.0” con la Direzione artistica di Maurizio Casagrande