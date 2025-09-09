Il teatro a scuola | a Napoli nasce la Bottega della Arti 2.0 con la Direzione artistica di Maurizio Casagrande

Lifeandnews.it | 9 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo una lunga carriera come attore, autore e regista, Maurizio Casagrande annuncia la nascita di una nuova realtà formativa: La Bottega delle Arti 2.0, una scuola di recitazione concepita come spazio di crescita artistica e personale, aperta a tutti. La sede sarà presso l’Istituto Pontano di Napoli, luogo di tradizione e qualità che offrirà il contesto ideale per . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

il teatro a scuola a napoli nasce la bottega della arti 20 con la direzione artistica di maurizio casagrande

© Lifeandnews.it - Il teatro a scuola: a Napoli nasce la “Bottega della Arti 2.0” con la Direzione artistica di Maurizio Casagrande

In questa notizia si parla di: teatro - scuola

Danza protagonista al Teatro Jolly, sul palco gli allievi della scuola My Dance Studio

Al Teatro del Fuoco il saggio spettacolo della Scuola di Danza Tersicore in tre serate

Teatro, arte e scuola insieme per promuovere il talento dei bambini: successo per "Encanto"

Scuola; Nasce una nuova fase per la Bellini Teatro Factory: dalla formazione alla scena, dalla classe alla compagnia; TEATRO che classe!.

teatro scuola napoli nasceSan Miniato: nasce una scuola di teatro, un progetto di crowdfunding per sostenerla - spirare”, ed è il progetto nato da una collaborazione della Fondazione Dramma Popolare di San Miniato e Fondazione Ca ... Si legge su toscanaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Teatro Scuola Napoli Nasce