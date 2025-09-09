Afef Jnifen e Alessandro Del Bono annunciano la separazione | Prendiamo strade separate
Afef Jnifen e Alessandro Del Bono, l’annuncio via social. Afef Jnifen è tornata single. La supermodella e conduttrice tunisina, 61 anni, ha scelto Instagram per annunciare ufficialmente la separazione dal marito Alessandro Del Bono, amministratore delegato di Mediolanum Farmaceutici. «Dopo molta riflessione e attenzione, Alessandro e io abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio. Restiamo grati per il tempo trascorso insieme e per il sostegno delle persone a noi care mentre ciascuno di noi proseguirà su strade separate», ha scritto nelle sue storie. Afef Jnifen e Alessandro Del Bono, un amore nato a Saint Tropez. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it
