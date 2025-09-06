Football Manager 26 | requisiti di sistema e grandi aspettative dopo la cancellazione di FM25
Dopo la cancellazione di FM25, cresce l’attesa per FM26: nuovo motore Unity, grafica migliorata e requisiti più alti per PC e Mac. La serie Football Manager ha costruito negli anni una comunità fedele, per la quale ogni nuova uscita rappresenta un appuntamento fisso (ed è una fortuna: così so ogni Natale cosa regalare a mio fratello, sebbene il gioco esca sempre un po’ prima di Natale). Eppure, nel 2025, la routine è stata interrotta da un evento senza precedenti (e che in molti sperano sia un unicum): Football Manager 25 è stato cancellato poco prima del lancio. Sports Interactive ha spiegato che i test interni e con i giocatori non avevano raggiunto il livello qualitativo richiesto, con una media di valutazioni pari a 710. 🔗 Leggi su Esports247.it
In questa notizia si parla di: football - manager
Flamengo, José Boto: “Emerson Royal? Più difficile che giocare a Football Manager”
Come scaricare Football Manager gratis? Basta seguire queste direttive e non vi verrà a costare 1 euro
Vagnati: "I miei compagni con la Play, io giocavo a Football Manager. E quel gol al Napoli..."
Preparati a vivere il futuro dei manageriali calcistici con Football Manager 26 Console (Xbox/PS5), disponibile ora per il preordine. Da ora fino al 4 novembre, data di lancio, è possibile preordinare FM26 Console direttamente su Xbox Store o PlayStation®Stor - facebook.com Vai su Facebook
Sports Interactive mostra le novità per tattiche, ruoli e interfaccia in vista del lancio di #FootballManager26. - X Vai su X
Football Manager 26: un nuovo trailer svela alcune delle principali novità del gioco manageriale di calcio - Sports Interactive ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Football Manager 26, incentrato sulle tattiche in possesso e fuori possesso, una delle innovazioni più importanti della nuova edizione del ... Riporta it.ign.com
Football Manager 26: filmato e dettagli sull’esperienza partita - Introdotta in FM26, questa funzione regola il numero di highlight che vengono mostrati in base al contesto del match. Come scrive vgmag.it