Football Manager 26 | requisiti di sistema e grandi aspettative dopo la cancellazione di FM25

Dopo la cancellazione di FM25, cresce l'attesa per FM26: nuovo motore Unity, grafica migliorata e requisiti più alti per PC e Mac. La serie Football Manager ha costruito negli anni una comunità fedele, per la quale ogni nuova uscita rappresenta un appuntamento fisso (ed è una fortuna: così so ogni Natale cosa regalare a mio fratello, sebbene il gioco esca sempre un po' prima di Natale). Eppure, nel 2025, la routine è stata interrotta da un evento senza precedenti (e che in molti sperano sia un unicum): Football Manager 25 è stato cancellato poco prima del lancio. Sports Interactive ha spiegato che i test interni e con i giocatori non avevano raggiunto il livello qualitativo richiesto, con una media di valutazioni pari a 710.

