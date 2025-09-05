Tax credit cinema 2024 al via le richieste definitive

Sessione aperta per le imprese di produzione cinematografiche e audiovisive e produzione esecutiva e di post produzione. Nuovi beneficiari e riconoscimenti di nazionalità italiana per i videogiochi. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

Cinema, finisce l’era dei furbetti: il ministero revoca 66 milioni di tax credit già concessi. I controlli funzionano

Tax credit per il cinema, il produttore Iervolino: “Pronto a denunciare l’ex dg Borrelli e chi ha cercato di rifarsi una verginità politica”

Caso tax credit, Iervolino diffida l’ex direttore generale Cinema: «Danni per quasi 50 milioni di euro, ha violato le regole più elementari»

Credito d’imposta 2024 cinema, audiovisivo e videogiochi: domande definitive su DGCOL; Tax credit cinema e audiovisivo 2024: domande definitive aperte; Tax credit cinema 2024: sono trasmissibili le richieste definitive.

Mozione FdI su videogame e Tax credit: 'Italia hub dell'industria videoludica' - Una mozione presentata da alcuni deputati di FdI alla Camera punta a rinforzare il Tax credit e introdurre nuove misure per promuovere il settore dell'audiovisivo. gioconews.it scrive

Al via le richieste definitive del Tax credit cinema 2024 - La Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura ha informato che la piattaforma DGCOL è stata abilitata alla presentazione delle domande definitive del Tax credit Cinema 2024, i ... Secondo ateneoweb.com