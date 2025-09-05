Nuovo phishing via mail con finti documenti dell’Agenzia

Fiscooggi.it | 5 set 2025

Le comunicazioni riprendono il layout delle notifiche del servizio WeTransfer e sembrano provenire da un sito istituzionale per indurre l’utente a scaricare un’inesistente fattura delle Entrate. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

