Tax Credit cinema | online nuovo pacchetto di decreti

Il beneficio fiscale è utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

Cinema, finisce l’era dei furbetti: il ministero revoca 66 milioni di tax credit già concessi. I controlli funzionano

Tax credit per il cinema, il produttore Iervolino: “Pronto a denunciare l’ex dg Borrelli e chi ha cercato di rifarsi una verginità politica”

Caso tax credit, Iervolino diffida l’ex direttore generale Cinema: «Danni per quasi 50 milioni di euro, ha violato le regole più elementari»

Tax Credit cinema: online il nuovo pacchetto di decreti; Tax Credit cinema, l’indagine a Roma e il faro sull’ad di Cinecittà Manuela Cacciamani; Tax credit videogiochi e cinema: nuovi decreti, nuovi beneficiari.

tax credit cinema onlineCinema, tax credit e finanziamenti: la Procura di Roma avvia cinque inchieste. Faro anche sulla ex società dell’ad di Cinecittà - Nei procedimenti, che al momento non vedrebbero indagati, si contestano reati relativi alla pubblica amministrazioni e fattispecie economiche. milanofinanza.it scrive

Cinema, settore in allarme sul tax credit. Borgonzoni: correttivi in arrivo - Questo è un lavoro da cui dipendono famiglie intere, eppure più del 70% delle maestranze, attori e ... Scrive primaonline.it

