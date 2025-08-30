Game Boy Color e il segreto dimenticato | dai Pokémon al telecomando nascosto con Mission Impossible

Il Game Boy Color nascondeva un segreto: dal Regalo Misterioso di Pokémon fino al sorprendente uso come telecomando con Mission Impossible. Negli archivi del gaming degli anni ’90 si cela un curioso segreto legato al Game Boy Color: oltre all’iconica evoluzione cromatica rispetto al modello originale, poteva trasformarsi, inaspettatamente, in un vero telecomando universale. Ma quello che molti ignorano è che questa funzionalità unica è legata a una feature ben più nota: il celebre Dono Segreto presente in Pokémon Oro, Argento e Cristallo. Il fascino del Dono Segreto. Questa meccanica sfruttava il modulo infrarossi (IR) della console per permettere, ogni giorno, lo scambio di un oggetto casuale tra due Game Boy Color posizionati faccia a faccia. 🔗 Leggi su Esports247.it © Esports247.it - Game Boy Color e il segreto dimenticato: dai Pokémon al telecomando nascosto con Mission Impossible

