Ping nel gaming | cos’è perché conta e come abbassarlo per giocare senza lag
Scopri cos’è il ping, perché un valore basso è fondamentale nei videogiochi online e i metodi più efficaci per ridurlo. Guida completa per dire addio al lag. Se giochi online, avrai sicuramente sentito parlare di ping. Ma di cosa si tratta esattamente? In parole estremamente semplici, è il tempo che un pacchetto di dati impiega a viaggiare dal tuo dispositivo (PC, console o smartphone) al server di gioco e a tornare indietro. Si misura in millisecondi (ms), e la regola è semplice: più basso è il ping, meglio è. Ogni volta che premi un tasto, muovi il mouse o tocchi lo schermo, il comando viene inviato al server del gioco, che lo elabora e invia a sua volta la risposta a tutti i giocatori in partita. 🔗 Leggi su Esports247.it
