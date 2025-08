Lo scorso 25 giugno, durante un incontro con i leader della Nato, tutti gli occhi erano su Volodymyr Zelensky, e non solo per l’incontro con Donald Trump sul futuro degli aiuti statunitensi all’Ucraina. Un manipolo di persone, online, seguirono l’arrivo del presidente ucraino tenendo d’occhio un aspetto in particolare: il suo abbigliamento.     Da alcune settimane, infatti, su Polymarket, una piattaforma dove si scommette con criptovalute su eventi futuri, in molti avevano cominciato a puntare su una questione poco politica: Zelensky avrebbe indossato un completo elegante entro il luglio del 2025? In quelle settimane, il mercato legato a questa possibilitĂ , costituito da tutte le scommesse fatte su questo singolo punto, aveva superato in tutto i 200 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Zelensky e la scommessa da 200 milioni che ha incendiato Polymarket