Zebre in visita allo stadio. Sale l’attesa per giocarci.

La prima squadra del Viareggio giovedì pomeriggio ha fatto visita allo stadio dei Pini, iniziando a prendere confidenza con quella che tornerà presto ad essere la nuova casa delle zebre. "È stato un momento carico di emozione per tutti noi dirigenti, staff e giocatori – hanno detto in coro i bianconeri – uniti dal sogno comune di scrivere nuove pagine della storia bianconera in questo impianto simbolico e immaginando le gioie che potremo vivere qui tutti insieme". Intanto proseguono, anche in notturna, le prove alle torri faro dell'impianto in Darsena (chiuso dal 1° luglio 2018 e riaperto eccezionalmente solo per la finale della 75ª Viareggio Cup del 31 marzo scorso).

