Zambelli resta in carcere e grida al complotto

È durato quasi tre ore l'interrogatorio di garanzia davanti ai giudici della Quarta sezione feriale della Corte di Appello a Roma per Carla Zambelli, la deputata brasiliana di origini italiane.

Carla Zambelli, resta in carcere la parlamentare italo-brasiliana - Resta in carcere la parlamentare italo-brasiliana Carla Zambelli. Stando a quanto dichiarato dal quotidiano brasiliano O Globo, la donna, già sottoposta a udienza di custodia cautelare, rimarrà dietro le sbarre mentre le autorità italiane valutano su come procedere per presentare una richiesta di estradizione al governo brasiliano.

