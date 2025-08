WWE | Talla Tonga debutta sul ring con una vittoria pesante battuto Jimmy Uso

L’ex Hikuleo domina nel suo primo match televisivo in WWE. L’episodio del 1° agosto di WWE SmackDown ha visto il debutto sul ring tanto atteso di Talla Tonga per il brand blu. Il membro della nuova nuova Bloodline di Solo Sikoa, precedentemente conosciuto come Hikuleo nel circuito indipendente, ha finalmente fatto il suo esordio ufficiale in WWE dopo essersi unito al gruppo. Un avversario di prestigio per il debutto. Talla Tonga non poteva chiedere un banco di prova migliore per il suo primo match televisivo in WWE: ad affrontarlo c’era infatti Jimmy Uso. L’incontro, andato in onda durante la seconda ora dello show, ha visto Solo Sikoa accompagnare il gigante samoano come previsto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

