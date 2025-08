WWE Summerslam 2025 – Preview

Buon fine settimana a tutti amici appassionati di Wrestling e benvenuti ad una nuova Preview qui sulle nostre pagine. Torna in scena la World Wrestling Entertainment e torna in scena con uno degli eventi più importanti dell’anno: WWE Summerslam. Edizione storica questa del Biggest Party of the Summer, perché per la prima volta viene divisa in due, come soltanto Wrestlemania, fino ad ora, aveva fatto. Ma non perdiamo tempo e partiamo subito. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. I i NIGHT 1 I TAG TEAM MATCH Roman Reigns & Jey Uso vs Bron Breakker & Bronson Reed (wPaul Heyman) Come detto durante il nostro ZW Radio Show 543 (che invito tutti ad ascoltare), non credo che questo Match sia poi cosi scontato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

