WWE | Mr Iguana e Psycho Clown a sorpresa a SmackDown con un match titolato

Angel e Humberto, accompagnati da Santos Escobar, hanno messo in palio i loro AAA World Tag Team Championship in un open challenge durante l'episodio di SmackDown. Per i Los Garza si trattava della prima difesa su suolo WWE dei titoli conquistati a giugno a TripleMania. Ad accettare la sfida sono stati Mr. Iguana e Psycho Clown, con il primo che detiene già i AAA World Trios Championship e il secondo parte dei AAA World Mixed Tag Team Champions. Match breve ma spettacolare. Psycho Clown ha dominato le fasi iniziali prima di finire vittima del doppio gioco dei Los Garza. Il momento più divertente è arrivato quando Mr.

In questa notizia si parla di: smackdown - iguana - psycho - clown

Incursione dalla #LuchaLibreAAA a #SmackDown #TSOW // #TSOS Vai su X

