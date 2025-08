WWE | John Cena ritorna face a SmackDown il campione ringrazia Cody prima di SummerSlam

Il campione abbandona il personaggio heel dopo cinque mesi di caos. John Cena ha spiazzato tutti aprendo SmackDown con quello che sembra essere il definitivo ritorno al suo storico personaggio face. Il WWE Champion è sceso sul ring per dare il via allo show, ma Cody Rhodes, suo sfidante a SummerSlam, lo ha subito interrotto. In un promo che ha lasciato il pubblico senza parole, Cena ha monopolizzato il microfono per poi sganciare la bomba: dopo l’attacco subito a SmackDown, aveva solo una cosa da dire a Rhodes: “Grazie”. La presa di coscienza del campione. Il campione ha spiegato che quell’attacco è stato “proprio la sveglia che mi serviva”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

